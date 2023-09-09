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Коммерсантъ FM
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Пентагон: решение о поставке дальнобойных ракет ATACMS Украине еще не принято

Пентагон отреагировал на публикацию ABC News о том, что дальнобойные ракеты ATACMS могут войти в новый пакет военной помощи Украине. Представитель ведомства сообщил «РИА Новости», что решение «пока еще не принято» и что сегодня «не будет объявления о помощи в безопасности». В Минобороны США уже ознакомились с сообщением ABC News о поставках.

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса «земля—земля», производимая американской компанией Lockheed Martin. Дальность действия — до 300 км.

По данным ABC News, администрация Джо Байдена, скорее всего, отправит Украине ATACMS. Как утверждает телеканал, в арсеналах США неожиданно обнаружили больше ракет, чем предполагалось ранее. Несмотря на запросы Украины, США долгие месяцы не соглашались поставлять ATACMS. Это объяснялось двумя причинами: опасениями, что Киев будет использовать ракеты для ударов вглубь РФ, и сохранностью собственных запасов США.

О поддержке Украины в США — в материале «Ъ» «Конгресс призывают раскошелиться».

Леонид Уварчев

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