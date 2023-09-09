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Коммерсантъ FM
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Медведев обыграл Алькараса и вышел в финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев победил Карлоса Алькараса из Испании в 1/2 финала US Open. Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6 и 6:3.

В финале россиянин сыграет с Новаком Джоковичем из Сербии, который в полуфинале обыграл американца Бена Шелтона со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4). Финал состоится 10 сентября.

27-летний Медведев — третья ракета мира, бывшая первая ракетка. На его счету 20 побед на турнирах ATP. Победитель одного турнира Большого шлема, Итогового турнира ATP, а также Кубка ATP и Кубка Дэвиса в составе российской сборной. 20-летний Алькарас — действующая первая ракетка мира. На его счету 12 побед на турнирах под эгидой ATP. Дважды победитель турниров Большого шлема.

US Open — заключительный в сезоне турнир Большого шлема. Проходит в Нью-Йорке на покрытии «хард». Призовой фонд составляет $65 млн. В финале женского турнира встретятся белоруска Соболенко и американка Коко Гауфф, в финале женского парного турнира россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд сыграют с Эрин Рутлифф из Новой Зеландии и Габриэлой Дабровски из Канады. Победителями турнира в мужском парном разряде стали Раджив Рам (США) и Джо Солбери (Великобритания).

Леонид Уварчев

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