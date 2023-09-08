Главные новости к утру 8 сентября

Американский бизнесмен Илон Маск отрицает, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма. Он заявил, что сервис изначально там не работал, но подтвердил, что его просили включить.

Как узнал «Ъ», благодаря сокращению экспорта нефти Россия добилась снижения дисконта своей нефти Urals к Brent в портах Индии до $5 за баррель. Urals останется наиболее дешевым из доступных для Индии несанкционных сортов.

КНДР спустила на воду подлодку с тактическим ядерным оружием. Лидер республики Ким Чен Ын заявил о планах модернизировать все тяжелые подлодки и оснастить их таким же оружием.

Как выяснил «Ъ», ряд крупных российских банков просит отложить с 2025 на 2027 год требования по переходу на российский системный софт. В банках считают, что отечественные поставщики не успеют адаптировать банковские системы под работу с системами управления базами данных.

Главы иностранных государств не приедут на Восточный экономический форум в этом году. Наиболее высокопоставленными иностранными участниками будут вице-президент Лаоса Пани Ятхоту и вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.

Российским операторам связи для строительства сетей не хватает около 50 тыс. базовых станций, сообщили «Ъ» в «Сколтехе». Чтобы закрыть дефицит, участники рынка с начала года тестируют китайское оборудование, но эксперты сомневаются, что оно сможет полноценно заменить Huawei, Nokia и Ericsson.

Совет министров Анголы принял законопроект о безвизовом режиме для граждан стран G20, в том числе России, сообщил посол РФ в Анголе Владимир Тараров. Теперь проект должен получить одобрение парламента.

Как стало известно «Ъ», сервис доставки наборов по приготовлению блюд Elementaree выкупает бизнес конкурента — «Вкус на дом». Сумма сделки не раскрывается.

Согласно опросу CNN, 58% американцев считают, что политика президента Джо Байдена негативно влияет на экономику страны. Рекордно низкое число опрошенных (28%) сказали, что господин Байден внушает им доверие.

«Яндекс» в ближайшие месяцы представит свои продукты, использующие нейросеть YandexGPT, на арабском языке в странах Ближнего Востока, узнал «Ъ». Пока компания представлена в ОАЭ рядом юрлиц, развивающих логистику и публикующих мобильные приложения.

О предстоящих 8 сентября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».