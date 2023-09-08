В КНДР спустили на воду подлодку с тактическим ядерным оружием

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил церемонию спуска на воду новейшей подводной лодки, впервые оснащенной тактическим ядерным оружием. Он заявил, что Северная Корея намерена модернизировать имеющиеся у нее тяжелые подлодки и оснастить их таким оружием.

Церемония была приурочена к предстоящему Дню образования КНДР, отмечаемому 9 сентября. Сейчас подлодка под названием «Герой Ким Гун Ок» номер 841 готовится к выходу в море для испытательного плавания. Ким Чен Ын убежден, что ядерное оружие — важнейший компонент военно-технического оснащения военно-морских сил республики, и пообещал ускорить ядерное вооружение флота.

Как отметил лидер КНДР, у республики есть план «перестройки всех тяжелых субмарин в субмарины наступательного характера, оснащенные тактическим ядерным оружием». Он также поручил «придать импульс вооружению ВМС подводными и надводными кораблями с тактическим ядерным оружием, чтобы они смогли выполнить свои стратегические задачи», передает ТАСС.

В апреле Южная Корея, США и Япония провели первые в 2023 году трехсторонние противолодочные учения с участием американского авианосца Nimitz. Их целью было повышение способности противостоять угрозам со стороны подводного флота Северной Кореи. В том же месяце США и Южная Корея подписали «Вашингтонскую декларацию», которая затрагивает вопросы ядерного планирования для «сдерживания нападения со стороны КНДР».

Об отношениях Северной Кореи с соседями — в материале «Ъ» «Готовься к ядерной зиме летом».

Лаура Кеффер