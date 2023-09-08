Ангола может ввести безвизовый режим для россиян

Совет министров Анголы выдвинул и принял законопроект о безвизовом режиме для граждан стран G20, в том числе России, сообщил посол РФ в Анголе Владимир Тараров. Теперь инициативу должен рассмотреть и согласовать парламент.

«Эта инициатива — прямое указание руководства страны. Такая мера им необходима для развития своего инвестиционного и туристического потенциала»,— заявил «Известиям» господин Тараров. Сколько займет рассмотрение проекта закона, неизвестно.

Сейчас для получения туристической визы в Анголу россиянам нужно предоставить стандартный набор документов (билеты, справки с места работы и о состоянии счета). Также необходимо заплатить консульский сбор на сумму около $100.

Лаура Кеффер