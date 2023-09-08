CNN: 58% американцев считают, что политика Байдена негативно влияет на экономику

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена находится на уровне 39%, показал опрос телеканала CNN и службы SSRS. Согласно ему, 58% респондентов негативно оценили влияние политики господина Байдена на экономическую ситуацию в стране. Это на 8 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Опрос был проведен в конце августа. В нем приняли участие более 1,5 тыс. человек.

70% респондентов заявили, что дела в стране идут плохо. 51% считают, что правительству нужно прилагать больше усилий для решения внутренних проблем. 58% участников опроса сказали о негативном впечатлении от президента. 45% уверены, что Джо Байден заботится о них, 33% гордятся им в должности президента.

Рекордно низкое число опрошенных (28%) сказали, что господин Байден внушает им доверие. 26% считают, что он достаточно проницателен, чтобы исполнять свои обязанности. 73% опасаются, что возраст Джо Байдена, которому в ноябре исполнится 81 год, может отрицательно сказаться на состоянии его здоровья. 76% убеждены, что его возраст негативно отразится на его возможности отработать второй срок в случае переизбрания в 2024 году.

Члены Республиканской партии говорили о намерении запустить процедуру импичмента в отношении Джо Байдена. По словам спикера Палаты представителей, где большинство мест контролируют республиканцы, Кевина Маккарти, расследование финансовой деятельности господина Байдена и его сына Хантера может быть запущено в сентябре, когда законодатели вернутся с каникул.

Подробности — в материале «Ъ» «Мастер дела не боится».

Лаура Кеффер