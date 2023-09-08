Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

CNN: 58% американцев считают, что политика Байдена негативно влияет на экономику

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена находится на уровне 39%, показал опрос телеканала CNN и службы SSRS. Согласно ему, 58% респондентов негативно оценили влияние политики господина Байдена на экономическую ситуацию в стране. Это на 8 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Опрос был проведен в конце августа. В нем приняли участие более 1,5 тыс. человек.

70% респондентов заявили, что дела в стране идут плохо. 51% считают, что правительству нужно прилагать больше усилий для решения внутренних проблем. 58% участников опроса сказали о негативном впечатлении от президента. 45% уверены, что Джо Байден заботится о них, 33% гордятся им в должности президента.

Рекордно низкое число опрошенных (28%) сказали, что господин Байден внушает им доверие. 26% считают, что он достаточно проницателен, чтобы исполнять свои обязанности. 73% опасаются, что возраст Джо Байдена, которому в ноябре исполнится 81 год, может отрицательно сказаться на состоянии его здоровья. 76% убеждены, что его возраст негативно отразится на его возможности отработать второй срок в случае переизбрания в 2024 году.

Члены Республиканской партии говорили о намерении запустить процедуру импичмента в отношении Джо Байдена. По словам спикера Палаты представителей, где большинство мест контролируют республиканцы, Кевина Маккарти, расследование финансовой деятельности господина Байдена и его сына Хантера может быть запущено в сентябре, когда законодатели вернутся с каникул.

Подробности — в материале «Ъ» «Мастер дела не боится».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...