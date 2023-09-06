Замглавы Минэнерго Сорокин допустил запрет «серого» экспорта топлива

Первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил, что Минэнерго внесло в правительство и администрацию президента проект о запрете «серого» экспорта топлива. По его словам, документ проходит финальную стадию согласования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Сорокин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Павел Сорокин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Он (законопроект.—"Ъ") сейчас проходит финальную оценку. И надеюсь, что в ближайшие дни — максимум неделю, но надеюсь, что дни, не хочу срок давать, это не только от нас зависит — мы сможем выйти уже с указанием запрета на "серый" экспорт»,— сказал министр на совместном заседании комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам.

По словам Павла Сорокина, сейчас экспортная альтернатива составляет 90 тыс. руб. за тонну топлива, по сравнению с 65 тыс. руб. за тонну на российском рынке. Из-за этого, по его словам, «очень многие недобросовестные игроки» на рынке покупают по внутренней цене и продают на экспорт. Он уточнил, что экспортировать топливо по новым правилам будут только предприятия.

В конце июня вице-премьер Александр Новак на совещании о ситуации на рынке нефтепродуктов поручил определить меры по недопущению «серого» экспорта нефтепродуктов. Минэнерго предложило ввести список специальных экспортеров. Однако, по словам источников «Интерфакса», против этой меры выступило Минэкономики, которое предложило лицензировать экспорт.

Подробнее — в материале «На экспортеров собирают цифры».

Анастасия Ларина