Новак поручил Минэнерго изучить лицензирование экспорта нефтепродуктов

В Минэкономики выступили против списка спецэкспортеров нефтепродуктов, предложили вместо этого ввести лицензирование экспорта, рассказали источники «Интерфакса». По их словам, вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго рассмотреть этот вопрос. Информацию подтвердили в аппарате вице-премьера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Минэнерго проанализированы разные варианты противодействия вывозу на экспорт топлив, предназначенных для внутреннего рынка, в том числе и механизм лицензирования»,— сообщили «Интерфаксу» в Минэнерго. «В настоящее время идет межведомственное обсуждение, говорить о каких-либо подходах пока преждевременно»,— отметили в ведомстве.

В конце июня Александр Новак провел совещание о ситуации на рынке нефтепродуктов. Он поручил ФАС и Минэнерго к 3 августа определить меры по недопущению «серого» экспорта нефтепродуктов. В качестве одной из мер Минэнерго предложило ввести список специальных экспортеров нефтепродуктов. Вице-премьер поддержал предложение ограничить число экспортеров бензина.

Однако, как утверждают источники «Интерфакса», против введения списка спецэкспортеров выступили в Минэкономики. Вместо этого в ведомстве предложили ввести лицензирование экспорта. При этом, по словам собеседника «Интерфакса», в Минэнерго уже готовят список компаний, которые не занимаются «серым» экспортом. Кроме того, в Минэнерго опасаются, говорят источники агентства, что при лицензировании будет трудно отслеживать работу большого числа лицензиаров и формировать баланс для многочисленных экспортеров.

Все эти меры связаны с повышением цен на бензин внутри страны на фоне роста экспортной альтернативы и малого предложения на рынке. Так, 24 июля стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 выросла на 0,5% и 0,4%, до 64,3 тыс. и 69,9 тыс. руб. за тонну соответственно. Однако после того, как в правительстве заявили о планах ограничить число экспортеров бензина, оптовые цены на бензин в России начали снижаться.

Подробнее — в материале «Бензин испугался ограничения экспорта».

Анастасия Ларина