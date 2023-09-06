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Коммерсантъ FM
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Газели скачут вопреки

Быстрорастущих компаний в РФ осталось меньше, но зарабатывают они больше

Несмотря на сокращение числа быстрорастущих компаний (БРК) по итогам 2022 года, во многом из-за санкций в связи с военными действиями РФ на Украине, среднегодовые темпы прироста выручки и чистой прибыли компаний-«газелей» составили 45% и 91% соответственно (против 31% и 43% годом ранее). Санкции не привели к изменению списка видов бизнеса, где успешно развиваются БРК, но сильнее, чем пандемия, повлияли на межсекторное распределение, в котором, впрочем, по-прежнему лидирует АПК.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Свежий обзор данных быстрорастущих компаний «СПАРК-Интерфакс» зафиксировал сокращение их числа (речь о компаниях с ежегодными темпами роста не менее 10% на протяжении четырех лет, так называемых газелей). Так, в 2018–2022 годах выполнили норматив по темпам роста 1034 компании против 1227 в 2017–2021 годах и 1032 — в 2016–2020 годах. Все они имели годовую выручку в 2018 году более 97 млн руб., не аффилированы с крупнейшими холдингами и не имеют госкомпаний в акционерах. Впрочем, как указывают авторы обзора, снижение числа БРК могло быть вызвано и «контрсанкционным» закрытием отчетности, что делает годовые данные несопоставимыми.

Рост же «газелей» по еще открытым данным ускорился: среднегодовые темпы прироста их выручки составили 45% (31% в 2021 году), а прироста чистой прибыли — 91% (43%), что, отметим, говорит о рекордах показателей отдельно в 2022 году. «На фоне общего снижения прибыльности российской экономики БРК сумели увеличить среднюю рентабельность по чистой прибыли с 7% в 2021 году до более 9% в 2022 году»,— отмечается в обзоре.

Список видов бизнеса, где успешно развиваются «газели», в целом не изменился, но перемены в секторальном распределении БРК из-за санкций были значительнее, чем в пандемию. Так, наибольшую долю в составе «газелей» по-прежнему занимают агробизнес — 16% компаний (17% годом ранее), строительные — 14% (12%) и транспортные компании — 12% (8%). Самыми же быстрорастущими стали БРК в фармацевтике: среднегодовой рост их выручки и прибыли достиг 121% и 301% соответственно, за ними — оптовая торговля компьютерным оборудованием и ПО (57% и 145%). По средней рентабельности в лидеры впервые вышли IT-компании (рост до 50,8% с 9,8%). На втором месте агробизнес (27% против 37,2%), на третьем — здравоохранение (18,2% против 19%).

«По нашим экспертным оценкам, предварительно число "газелей" по итогам 2022 года не уменьшилось»,— говорит директор Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Дан Медовников. По его словам, «газели» стали в целом крупнее, а судя по тому, как такие компании прошли период пандемии, среди них больше тех, кто выигрывает от кризиса, чем проигрывает. Отметим, что в случае санкций причинами роста БРК выступали снижение конкуренции на внутреннем рынке и резкое повышение спроса на российские решения.

Напомним, что ранее особую значимость вклада компаний-«газелей» в экономический рост подтвердили эксперты ВШЭ (см. подробнее “Ъ” от 8 ноября 2022 года). БРК оказались ответственны за формирование 60% валового прироста выручки, составляя всего 15% от числа российских компаний (с десятью и более сотрудниками в штате). При этом комплексной системы поддержки БРК в РФ нет, а в 2022 году «газели» наряду с опорой на собственные ресурсы все больше полагались на долгосрочное финансирование, сокращая объемы краткосрочного кредитования.

Венера Петрова

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