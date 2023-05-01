Воронежский ФК «Факел» объявил о назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», воронежский футбольный клуб «Факел» возглавил Вадим Евсеев. Ассистировать ему будут также пришедшие в команду из ярославского «Шинника» помощник главного тренера Сергей Томаров и Владимир Сычев, который теперь будет отвечать за подготовку вратарей вместо Александра Чихрадзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Пономарев, Коммерсантъ Фото: Василий Пономарев, Коммерсантъ

В «Факеле» напомнили, что в качестве профессионального футболиста Вадим Евсеев выступал за «Спартак», «Локомотив», «Торпедо», «Сатурн» и белорусский «Торпедо-БелАЗ». Он является шестикратным чемпионом России, обладателем четырех Кубков России и двух Суперкубков страны. Работал ассистентом главного тренера в «Текстильщике» и «Амкаре», главным тренером – в «Амкаре», «СКА-Хабаровске», «Уфе» и «Шиннике». С «Амкаром» и «Уфой» господин Евсеев бился за сохранение места в премьер-лиге через стыковые матчи, а ярославский «Шинник» вывел в ФНЛ, выиграв группу-2 второго дивизиона.

Вчера в «Факеле» сообщили о прекращении сотрудничества, «по согласию сторон», с Дмитрием Пятибратовым, который занимал пост наставника клуба с сентября прошлого года.

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков предположил, что Вадиму Евсееву после работы в Ярославле требовалось что-то поменять в своей дальнейшей карьере. «Он неоднократно высказывался, что у него есть варианты, ему постоянно предлагают контракты. Соответственно, у нас получилось расторгнуть контракт по обоюдному согласию»,— добавил господин Кулаков. Он поблагодарил Вадима Евсеева за проделанную работу и реализацию первоначальной задачи — вернуть клуб в ФНЛ. «Шинник» занимает десятое место в таблице Первой лиги с 37 очками. Команда не одержала ни одной победы в последних пяти матчах.

Воронежский клуб сейчас занимает 14-е место в таблице РПЛ с 21 очком, опережая идущие 15-м «Химки» на четыре балла. В следующем, 26-м туре, «Факел» ждет выезд в гости к «Ростову», который идет вторым в чемпионате. В активе команды из Черноземья лишь три победы, 12 ничьих и десять поражений с начала сезона.

Владимир Зоркий