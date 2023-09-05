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Коммерсантъ FM
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Цена Brent превысила $91 за баррель впервые с ноября 2022 года

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE впервые с 17 ноября 2022 года превысила $91 за баррель. По состоянию на 18:42 мск, цена ноябрьского фьючерса Brent составляла $91,03 за баррель, что на 2,28% выше чем в начале торгов.

Ранее сегодня, 5 сентября, цена Brent начала резко расти на фоне решения Саудовской Аравии и России продлить ограничения на экспорт нефти. Эр-Рияд объявил, что до конца текущего года сохранит сокращение экспорта нефти до 1 млн б/с. РФ чуть позже сообщила о том, что продлит сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года.

Пока что сокращение экспорта позволило отечественным компаниям снизить дисконты Urals к Brent и увеличило стоимость российского сырья до более чем $70 за баррель.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Сложносокращенное предложение».

Эрдни Кагалтынов

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