Цена Brent превысила $90 за баррель на фоне планов Москвы и Эр-Рияда продолжить сокращение добычи

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $90 за баррель на фоне решения Саудовской Аравии продлить ограничения на добычу топлива. По состоянию на 16:48 мск стоимость ноябрьского фьючерса Brent составляла $90,35 за баррель и росла на 1,517% по сравнению с ценой открытия торгов. Это самый высокий уровень с ноября 2022 года.

К этому времени цена октябрьских фьючерсов нефти WTI на бирже в Нью-Йорке достигла $87,2 за баррель, что выше стоимости ценной бумаги при открытии торгов на 1,92%.

Ранее сегодня, 5 сентября, Саудовская Аравия объявила, что до конца текущего года сохранит сокращение экспорта нефти до 1 млн б/с. Россия чуть позже сообщила о том, что продлит сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года.

Первоначально РФ решила сократить добычу на 500 тыс. б/с в августе, в результате морской экспорт сократился, по данным Kpler, до 3,1 млн б/с. В сентябре в условиях ремонтов НПЗ правительство РФ решило увеличить экспорт, сохранив сокращение поставок в 300 тыс. б/с. Сокращение экспорта позволило отечественным компаниям снизить дисконты Urals к Brent и увеличило стоимость российского сырья до более чем $70 за баррель.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Сложносокращенное предложение».

Эрдни Кагалтынов