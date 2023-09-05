На выплаты пострадавшим от паводка в Приморье направили более 630 млн руб.

Власти Приморского края одобрили 17 046 заявлений на выплаты одобрено пострадавшим от паводка, сообщила пресс-служба правительства региона. На эти цели направлено более 634 млн руб.

В краевом Министерстве труда и соцполитики, на выплату направили более 4 тыс. заявлений на полную утрату имущества первой необходимости, 3647 — на частичную утрату, остальные 9391 — на единовременную выплату. Также подано уже 456 заявлений на капитальный ремонт. В зависимости от размера ущерба пострадавшие от паводка могут получить выплаты от 10 тыс. до 100 тыс. руб.

В августе в Приморье прошли сильные ливни, были затоплены около 4,6 тыс. жилых домов, погибли шесть человек. 25 августа из-за дождей без света остались около 70 тыс. жителей Владивостока. В тот же день в крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. От последствий паводка пострадали более 44 тыс. человек.

Подробности — в материале «Ъ» «Приморье поддержат на плаву».

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Лаура Кеффер