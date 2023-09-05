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Коммерсантъ FM
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На выплаты пострадавшим от паводка в Приморье направили более 630 млн руб.

Власти Приморского края одобрили 17 046 заявлений на выплаты одобрено пострадавшим от паводка, сообщила пресс-служба правительства региона. На эти цели направлено более 634 млн руб.

В краевом Министерстве труда и соцполитики, на выплату направили более 4 тыс. заявлений на полную утрату имущества первой необходимости, 3647 — на частичную утрату, остальные 9391 — на единовременную выплату. Также подано уже 456 заявлений на капитальный ремонт. В зависимости от размера ущерба пострадавшие от паводка могут получить выплаты от 10 тыс. до 100 тыс. руб.

В августе в Приморье прошли сильные ливни, были затоплены около 4,6 тыс. жилых домов, погибли шесть человек. 25 августа из-за дождей без света остались около 70 тыс. жителей Владивостока. В тот же день в крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. От последствий паводка пострадали более 44 тыс. человек.

Подробности — в материале «Ъ» «Приморье поддержат на плаву».

Фотогалерея

Последствия ливневых дождей в Приморье

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Во Владивостоке за 29–30 августа выпало 182 мм осадков, в Хасанском районе — 206 мм

Во Владивостоке за 29–30 августа выпало 182 мм осадков, в Хасанском районе — 206 мм

Фото: Антон Иванов / ТАСС

Затопленная улица во Владивостоке

Затопленная улица во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

30 августа в Уссурийске была объявлена эвакуация

30 августа в Уссурийске была объявлена эвакуация

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

31 августа силы Тихоокеанского флота отправились в район для помощи в эвакуации

31 августа силы Тихоокеанского флота отправились в район для помощи в эвакуации

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Автомобиль на затопленной улице Владивостока

Автомобиль на затопленной улице Владивостока

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

За один переход из порта Зарубино во Владивосток отряд кораблей может перевезти около 700 человек и 40 единиц транспорта

За один переход из порта Зарубино во Владивосток отряд кораблей может перевезти около 700 человек и 40 единиц транспорта

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Всего в регионе более трех десятков сел отрезаны от транспортного сообщения

Всего в регионе более трех десятков сел отрезаны от транспортного сообщения

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Люди поднимаются на большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Николай Вилков» в порту Зарубино

Люди поднимаются на большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Николай Вилков» в порту Зарубино

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

5 сентября в регионе ожидается еще один тайфун, из-за этого власти Приморского края решили перенести начало учебного года на несколько дней

5 сентября в регионе ожидается еще один тайфун, из-за этого власти Приморского края решили перенести начало учебного года на несколько дней

Фото: Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Сотрудник коммунальных служб на улице Владивостока

Сотрудник коммунальных служб на улице Владивостока

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ущерб от наводнений предварительно оценивается в 7 млрд руб.

Ущерб от наводнений предварительно оценивается в 7 млрд руб.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Всего в Приморье было подтоплено более 5 тыс. домовладений

Всего в Приморье было подтоплено более 5 тыс. домовладений

Фото: Главное управление МЧС России по Приморскому краю

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Во Владивостоке за 29–30 августа выпало 182 мм осадков, в Хасанском районе — 206 мм

Фото: Антон Иванов / ТАСС

Затопленная улица во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

30 августа в Уссурийске была объявлена эвакуация

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

31 августа силы Тихоокеанского флота отправились в район для помощи в эвакуации

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Автомобиль на затопленной улице Владивостока

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

За один переход из порта Зарубино во Владивосток отряд кораблей может перевезти около 700 человек и 40 единиц транспорта

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Всего в регионе более трех десятков сел отрезаны от транспортного сообщения

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Люди поднимаются на большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Николай Вилков» в порту Зарубино

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

5 сентября в регионе ожидается еще один тайфун, из-за этого власти Приморского края решили перенести начало учебного года на несколько дней

Фото: Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Сотрудник коммунальных служб на улице Владивостока

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ущерб от наводнений предварительно оценивается в 7 млрд руб.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Всего в Приморье было подтоплено более 5 тыс. домовладений

Фото: Главное управление МЧС России по Приморскому краю

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Лаура Кеффер

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