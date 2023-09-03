В Приморье от последствий паводка пострадали более 44 тыс. человек

Более 44 тыс. человек пострадали от паводка в Приморском крае. Ущерб от наводнений — более 7 млрд руб. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Сейчас в числе пострадавших более 44 тыс. человек. Ущерб уже сегодня главой региона оценивается более 7 млрд руб.»,— сказал господин Трутнев на совещании по ликвидации чрезвычайной ситуации в Приморье (цитата по «Интерфакс»).

В августе в Приморье прошли сильные ливни. В начале месяца из-за дождей были затоплены около 4,6 тыс. жилых домов, погибли шесть человек. Местные власти сообщали, что «практически половина муниципалитетов "утонули"». 25 августа из-за дождей без света остались около 70 тыс. жителей Владивостока. В тот же день в крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

Подробнее — в материале «Ъ» «Приморье поддержат на плаву».

Олеся Павленко