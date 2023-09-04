Терминал «Росенец» ЛУКОЙЛа перешел под госконтроль Болгарии

Министр транспорта и коммуникаций Болгарии Георги Гвоздейков сообщил, что ведомство завершило процедуру передачи под госконтроль терминала «Росенец». Он подчеркнул, что власти не планируют выплачивать компенсации ЛУКОЙЛу из-за прекращения концессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Терминал «Росенец»

Фото: Nikolay Doychinov / AFP Терминал «Росенец»

Фото: Nikolay Doychinov / AFP

«Государство имеет все возможности управлять терминалом и не допустит чрезвычайных ситуаций. Соглашение о концессии прекращено из-за форс-мажорных обстоятельств, связанных с ограничениями, ранее наложенными на РФ, поэтому ЛУКОЙЛ может настаивать на своих правах где угодно, но не в Болгарии»,— сказал господин Гвоздейков в интервью BTV. Минтранс Болгарии убежден, что отмена договора аренды не повлияет на стоимость топлива в стране.

«ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» заключил договор о концессии на портовый терминал «Росенец» в мае 2011 года. Концессия была предоставлена на 35 лет. В августе 2023 года парламент Болгарии решил расторгнуть концессию из-за санкций, введенных против России из-за военной операции на Украине.

В Болгарии ЛУКОЙЛу принадлежит Бургасский нефтехимический комбинат — крупнейшее на Балканах предприятие по переработке нефтепродуктов. На его долю приходится около 9% ВВП Болгарии. В ноябре 2022 года правительство Болгарии разрешило компании экспорт в ЕС, несмотря на эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты.