Ливни потушили Burning Man

Голодные игры в штате Невада — гости арт-фестиваля Burning Man застряли в пустыне из-за ливней. Площадка превратилась в «грязевую ванну», а дороги размыло, сообщает CNN. В общей сложности там находилось почти 75 тыс. человек. Как быстро участникам удастся выбраться? И как организаторы пытаются решить проблему? Об этом — Анна Маргулис.

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Один из самых популярных в мире арт-фестивалей неформалов в пустыне Блэк-Рок в штате Невада никогда не считался безопасным. Помимо ярких костюмов, инсталляций и шоу-программ, участники сами обеспечивают себя едой, энергией и передвижным жильем. Сообщество радикального самовыражения — так прозвали бёрнеров. И то, что они «играют с огнем», не просто шутка, говорит диджей и видеоблогер Саша Спилберг, которая была на фестивале в 2022 году:

«Фестиваль электронной музыки проходит в армейских условиях. Это тяжело, там слишком жарко, температура достигает +37…+40. К часу дня начинались песчаные бури. Если ты хотя бы один раз приезжаешь на Burning Man, то ты потом живешь с этими частичками. Палатка стоит от $10 тыс. до $100 тыс. В прошлом году тоже была угроза для жизни участников, когда на выезде на 40-градусной жаре собралась 10-часовая пробка. Если у тебя закончилась еда, вода, об этом мы вообще молчим».

В этот раз за сутки выпала почти трехмесячная норма осадков. Пустыня превратилась в грязевую ванну. Палатки затопило, на машинах проехать стало невозможно, перестали работать даже переносные туалеты. А люди надевают на ноги пакеты, чтобы спастись от огромного количества грязи. Это на самом деле превращается в «Голодные игры», рассказывает одна из участниц Burning Man Энджи:

«Это доказательство, что я жива. Все мероприятия отменены, это ужасно. Все, что мы делаем, это готовим и пьем воду. Мы уже шутим, что все это превратилось в "Голодные игры". 70 тыс. человек находятся в пустыне без еды. Я готова поставить любые деньги на то, что в итоге все под конец все разденутся и побегут по грязи. Все уже говорят об этом».

Организаторы Burning Man запретили въезд и выезд с площадки пока песок не высохнет. Кроме того, люди жалуются, что остались без мобильной связи. Плюс их просят экономить еду, воду и топливо. Но бёрнеры так просто не сдаются, ведь вечеринка должна продолжаться, считает один из участников:

«Обновление с Burning Man: около 70 тыс. человек застряли на дне озера. Но, к счастью, бёрнеры крутые и принесли все припасы, которые нужны. У нас есть люди, которые приехали на автобусе и разбили лагерь на окраине города. Они находятся в палатках и рискуют получить переохлаждение. Мы собираемся объединиться, стать радикально самостоятельными и продолжить вечеринку. Альтернатива — впасть в отчаяние и умереть».

Организаторы пообещали перевезти всех застрявших гостей на автобусах и попробуют восстановить мобильную связь. Но, скорее всего, участникам придется самим заботиться о себе, считает диджей и видеоблогер Саша Спилберг. Это уже не первый инцидент, который происходил за последние годы на Burning Man, напоминает она:

«Если вдруг случается экстренная ситуация, тебя вывозят на вертолете. Но, естественно, 70 тыс. человек из той грязи, которая образовалась, не вывезешь на вертолетах. И это страшно. Это не первая чрезвычайная ситуация. В прошлом году во время сожжения большой статуи кто-то бросился в огонь. В другой год одна из инсталляций упала, и огненное торнадо начало расходиться по толпе».

Непогода пришла в пустыню к финалу фестиваля, перед традиционным сожжением гигантской статуи. И, несмотря на стихию, организаторы обещали не отказываться от главного развлечения Burning Man.

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