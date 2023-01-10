Калифорнийский город Монтесито эвакуирован из-за наводнения

Прибрежный город Монтесито в Южной Калифорнии (140 км от Лос-Анджелеса) получил приказ об эвакуации из-за наводнения. Bloomberg в своем материале называет его «приморским раем для знаменитостей и миллиардеров». В Монтесито в частности живут принц Гарри со своей семьей, телеведущая Опра Уинфри и актриса Эллен Дедженерес.

«Самый сильный ливень еще впереди. Если ваш дом находится в зоне действия приказа об эвакуации, пожалуйста, покиньте его немедленно»,— говорится в сообщении пожарной службы Монтесито в Twitter.

По данным CNN, наводнение коснулось 90% жителей Калифорнии, что составляет 10% от населения всех США. Предстоящий шторм угрожает оползнями и отключением электроэнергии.

9 января более 37 млн американцев получили предупреждения о сильном ветре в Калифорнии, Неваде, Орегоне, Вашингтоне, Юте, Аризоне и Вайоминге. В Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 9 января, без света в штате оставались более 120 тыс. домов.

Дарья Эрозбек