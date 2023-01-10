Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Калифорнийский город Монтесито эвакуирован из-за наводнения

Прибрежный город Монтесито в Южной Калифорнии (140 км от Лос-Анджелеса) получил приказ об эвакуации из-за наводнения. Bloomberg в своем материале называет его «приморским раем для знаменитостей и миллиардеров». В Монтесито в частности живут принц Гарри со своей семьей, телеведущая Опра Уинфри и актриса Эллен Дедженерес.

«Самый сильный ливень еще впереди. Если ваш дом находится в зоне действия приказа об эвакуации, пожалуйста, покиньте его немедленно»,— говорится в сообщении пожарной службы Монтесито в Twitter.

По данным CNN, наводнение коснулось 90% жителей Калифорнии, что составляет 10% от населения всех США. Предстоящий шторм угрожает оползнями и отключением электроэнергии.

9 января более 37 млн американцев получили предупреждения о сильном ветре в Калифорнии, Неваде, Орегоне, Вашингтоне, Юте, Аризоне и Вайоминге. В Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 9 января, без света в штате оставались более 120 тыс. домов.

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...