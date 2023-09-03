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Тысячи участников фестиваля Burning Man заблокированы в пустыне в США из-за дождей

Тысячи участников фестиваля Burning Man заблокированы в пустыне из-за дождей

В американском штате Невада десятки тысяч человек оказались заблокированными в пустыне на популярном фестивале музыки и искусств Burning Man, передает Reuters. Транспортное сообщение с импровизированным городом Блэк-Рок-Сити приостановлено из-за проливных дождей. Участникам рекомендовали экономить еду и топливо.

«Разрешено передвижение только автотранспорта чрезвычайных служб. Если вы в Блэк-Рок-Сити, экономьте продовольствие, еду и топливо, укройтесь в теплом и безопасном месте»,— говорится на странице фестиваля в соцсети X.

Burning Man — ежегодный фестиваль, который проходит в пустыне Блэк-Рок. Мероприятие зародилось в 1986 году. Кульминацией фестиваля является сожжение гигантской человеческой фигуры. Ежегодно на фестиваль приезжают больше 60 тыс. человек.

Burning Man в 2023 году начался 28 августа, он завершится 5 сентября. Ливень начался в пятницу, 1 сентября, он продолжался до утра 2 сентября и, как прогнозируется, вновь начнется в ближайшее время. На площадке выпало больше 20 мм осадков.

Леонид Уварчев

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