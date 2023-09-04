VPN-сервисы оставят без инструкций

Минцифры предложило блокировать сайты об обходе блокировок. Заниматься этим должен Роскомнадзор, проект постановления правительства опубликован на государственном портале правовых актов. В июле аналогичную инициативу одобрили в Госдуме. По словам авторов поправок, норма призвана запретить рекламу способов обхода ограничений. Но самих VPN-сервисов и тем более их работы она касаться не должна. Так ли это? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Доступ к VPN-сервисам власти начали закрывать давно. Еще в 2017-м Роскомнадзор получил право блокировать программы, которые позволяют пользователям зайти на запрещенные в стране сайты. Только за 2022 год в черный список попали больше двух десятков утилит. Однако вместо них появились другие, которые россияне продолжили скачивать. В августе половину десятки самых популярных приложений в отечественном App Store заняли VPN-сервисы.

Логика властей звучит примерно так: если ПО по-прежнему устанавливают, значит, откуда-то о нем узнают. А, следовательно, источники информации стоит заблокировать, объясняет юрист, партнер компании «Томашевская и партнеры» Роман Янковский:

«Они блокируют сервисы в том смысле, что, например, если вы используете какой-то VPN-клиент, то блокируют ваш трафик. А мы говорим про то, что люди все-таки скачивают VPN-сервисы, значит, есть где-то инструкции, как это делать. Вот их тоже можно заблокировать, чтобы юзеры не то чтобы не пользовались VPN-клиентами, но даже скачать их не могли».

Что это означает на практике? Собеседники “Ъ FM” отмечают, что под блокировку в будущем могут попасть любые сайты с подборками VPN-cервисов и инструкциями, как их устанавливать. Даже ресурсы с протоколами, на основе которых создаются частные виртуальные сети, тоже рискуют оказаться вне закона. Тогда пользователям будет сложнее разрабатывать собственное ПО. Часто этим, к слову, занимается бизнес, отмечает генеральный директор айти-компании Oxygen Павел Кулаков:

«Технология создания VPN используется и в корпоративных сетях, и для защиты приложений. VPN — это не всегда плохо. Технология-то сама по себе полезная и востребованная. И она зачастую необходима для корпоративных банковских сервисов, финтеха, сложных ритейл-компаний, электронной коммерции. Нужны частные сети и для того, чтобы шифровать служебную информацию».

Создавать свои собственные частные сети в последний год гораздо чаще начали и рядовые пользователи. Технология сравнительно простая: нужно арендовать сервер за рубежом, подключиться к нему, с помощью уже готовых открытых кодов запустить работу VPN, а все данные о соединении ввести на своем смартфоне. Минцифры вскоре может заблокировать и такую инструкцию, отмечают юристы. Но вряд ли это остановит юзеров, полагает IT-эксперт Александр Исавнин:

«Они заблокируют инструкцию к программному обеспечению OpenVPN, пытаются заблокировать инструкции по созданию своих серверов ShadowSock — и это довольно глупо. Соответствующие инструкции пользователи просто будут раздавать друг другу в письмах, на флешках. Люди все равно найдут способ обмениваться информацией».

Другими словами, чем больше будет ограничений, тем активнее пользователи станут находить способы их обхода. Остановит их, как иронизируют собеседники “Ъ FM”, разве что суверенный интернет, доступный только по паспорту.

Такой проект в июне анонсировали в Госдуме. Минцифры, впрочем, поспешило слова парламентариев опровергнуть. Но и за обход ограничений в ведомстве в свое время обещали не наказывать даже блокировками.

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