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Коммерсантъ FM
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«Гарри Поттер» расходится по рукам

Чем объясняется высокий спрос на романы Джоан Роулинг

Россияне активно закупаются произведениями о Гарри Поттере. По данным Всероссийского книжного рейтинга, который составил профильный союз, романы Джоан Роулинг впервые вошли в топ-5 самых продаваемых за последние полгода. Основная причина роста спроса — приостановка переиздания книг. С началом военных действий на Украине писательница отказалась от сотрудничества с издательской группой «Азбука-Аттикус», которой принадлежали права на издание серии «Гарри Поттер» в России. Тогда же романы о волшебнике убрали со своих платформ онлайн-библиотеки «Литрес» и MyBook.

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Фактически сейчас магазины распродают остатки, рассказала член Российского книжного союза Екатерина Кожанова:

«Стоимость книг ненамного повысилась в пределах инфляции, на 7,5% по сравнению с прошлым годом. Диапазон — 700-800 руб., что связано, безусловно, с тем, что по действующему договору издатель распродавал остатки тиража, и читатели решили закупиться впрок.

Безусловно, книги о Гарри Поттере можно будет еще брать в библиотеках, это одни из самых востребованных позиций абонемента. Но, к сожалению, выпуск сократился из-за того, что прервалось сотрудничество с Россией.

Как на полиграфическом рынке сменился лидер производства

Как на полиграфическом рынке сменился лидер производства

Следующее поколение не будет иметь доступ к легальному контенту, но книги будут доступны на пиратских ресурсах, сейчас в том числе появился и бумажный контрафакт, такие случаи есть в Киргизии, например, где печатают Стивена Кинга, который тоже прекратил сотрудничество с Россией. Поэтому какого-то легального решения пока нет».

В связи с ажиотажем совокупные продажи комплектов из всех семи томов серии «Гарри Поттер» с января по июнь 2023-го, по данным Российского книжного союза, составили 38,5 млн руб. Стоимость одного такого собрания сейчас составляет около 5-6 тыс. руб.

Кроме того, спросом пользуются англоязычные версии и фан-издания, заметила ведущий пиар-менеджер сети книжных магазинов «Читай-город» Полина Маннанова:

«Активнее всего покупают подарочную серию издательства "Махаон" с иллюстрациями Джима Кея. Также мы отмечаем рост продаж книг Джоан Роулинг на английском языке. Сейчас в интернет-магазине и рознице рост составляет 30%.

Хорошо продаются фан-издания по вселенной Гарри Поттера, например, в разделе "Кулинария" в топе продаж представлены две книги по соответствующим рецептам.

Вместе с тем впервые в этом полугодии "Гарри Поттер" не занял первое место в детском топе, его сместила новеллизация "Чебурашки." Кроме того, произведение Эдуарда Успенского сегодня входит и в общий топ-3.

Лидерами продаж сегодня также являются бестселлер Ольги Примаченко "К себе нежно", а также зарубежная классика — "Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда».

Джоан Роулинг — не единственная, кто приостановил контракты с российскими издательствами. Стивен Кинг также отказался продлевать сотрудничество. В издательстве АСТ в марте 2022 года сообщили, что они получили официальное уведомление о приостановке договора от агента писателя. Последняя новинка автора — роман «Билли Саммерс» — в России вышла 6 апреля 2022-го.

За счет чего Федор Достоевский вернулся в топ

За счет чего Федор Достоевский вернулся в топ

И тогда тоже начался ажиотаж, однако он продлился недолго, вспоминает директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис:

«Отдельные авторы не хотят продавать права, например, Стивен Кинг, Нил Гейман. Есть крупные издатели, которые не хотят сотрудничества с Россией, в частности, Penguin Random House, Macmillan. То же во многом касается и американского рынка.

С европейцами все гораздо лучше: Германия, Италия, Франция, Испания — все работают в полном объеме. То есть ситуация, я бы сказал, по отношению к 2022 году чуть-чуть меняется в лучшую сторону. Но все равно достаточно много остается наших зарубежных партнеров, которые поставили сотрудничество на стоп.

Что касается спроса на книги, то он взлетал, когда становилось известно о решении авторов не печататься в России, но затем происходил откат.

Во-первых, люди накупили нужные им произведения. Во-вторых, когда у автора перестают выходить новинки, то через какое-то время к нему естественным образом падает интерес.

Так, по Стивену Кингу падение к первому полугодию 2023 года к аналогичному периоду 2022-го — около 25%. То, что не продлевают права и не дают новинок, это как раз ведет к упадку интереса и к автору, и в целом к книжному рынку.

Как растет книжный рынок в России

Как растет книжный рынок в России

Возможно, нам нужно какое-то время, чтобы просто перестроиться. Кинг легально издавался в России лет 30, и когда сейчас такой лаг произошел, то, естественно, должны чем-то заменять это».

Из-за приостановки контрактов многие книги стали продаваться по серым схемам на маркетплейсах, сообщили “Ъ FM” издатели. Поставки идут из соседних стран.

Кроме того, в феврале издатели начали выпускать некоторые произведения в формате пересказа, в том числе в продаже на русском появилось саммари мемуаров принца Гарри «Запасной».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Маргулис

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