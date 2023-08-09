Федор Достоевский вернулся в топ

Федор Достоевский обошел по объему тиражей Стивена Кинга. В первой половине 2023 года Достоевский и Чуковский стали самыми издаваемыми авторами в России. Раньше на их месте находились Кинг и Джоан Роулинг, следует из статистики Российской книжной палаты. На второй строчке рейтинга расположилась Агата Кристи, на третьей — российская писательница Анна Джейн. Лидеры также сменились в топ-20 наиболее издаваемых авторов детской литературы. На первой позиции Корней Чуковский. Среди писателей для детей также лидируют Александр Пушкин и Елена Ульева. Почему в книжной индустрии произошли такие перемены? Подробности — у Даниила Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В первом полугодии 2022-го Стивен Кинг был самым издаваемым писателем в России. Совокупный тираж его книг превысил 1 млн экземпляров, подсчитали в Российской книжной палате.

Первое место американец удерживал с 2019-го, но в этом году он опустился на шестую строчку, его стали печатать в четыре раза меньше. Причина сокращения тиража — в решении самого писателя, говорит директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис:

«Стивен Кинг отказывается работать с российским рынком, и он много раз делал заявление о том, что пока не готов предоставлять права на свои книги. Поэтому все новинки, которые выходили на Западе, естественно, в России не были представлены. Кроме того, на часть его книг истекли права, то есть ассортимент уменьшался естественным образом. Что касается Джоан Роулинг, по ней ситуация схожая с Кингом».

Впрочем, не все представители российского книжного рынка считают, что интерес к произведениям Кинга снизился исключительно из-за его ухода. Тенденция в целом коснулась всех авторов массовой литературы, считает главный редактор издательства «Альпина.Проза» Татьяна Соловьева:

«Это жанровая литература, ее не так часто перечитывают, как классическую. Поэтому, когда выходит любая другая новинка, топ ее продаж приходится на первые месяцы, и постепенно эта активность снижается. Да, Стивен Кинг всегда был в лидерах, он продолжает продаваться. Но у огромной аудитории его книги уже есть в библиотеках».

Что касается лидера рейтинга этого полугодия — Федора Достоевского — в 2022-м он также был в топе, но на втором месте. Сейчас интерес вырос из-за большей актуальности его произведений, которые отражают социальную повестку, говорит директор Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля Дмитрий Бак:

«Никакие детективы, никакие завлекательные сюжеты не могут сравниться с актуальностью Федора Достоевского.

Мы оказались в мире Достоевского, он как бы догнал нас.

Классик описал особый вид преступления по теории. Это есть террористический акт, потому что в момент преступления преступника и жертву связывают особые отношения. Он к ней не испытывает ненависти. Наш мир изменился именно потому, что мы точно знаем, что где-то нас поджидает преступник-теоретик».

На объемы тиража мог повлиять и тот факт, что 2021 год в России был посвящен творчеству Федора Достоевского, считает писательница Мария Арбатова:

«Была очень неплохая экранизация романа Достоевского. И поэтому его произведения начали читать молодые люди. Повлияла и большая история вокруг 200-летия писателя.

Если мы говорим о сохранении наших культурных кодов, то в истории были периоды, когда самыми издаваемыми авторами становились Федор Достоевский, Карл Маркс и Максим Горький.

Но видите, как изменилась статистика со времен Советского Союза. Естественно, никто не читает Маркса. Все плохо помнят, кто такой Горький, хотя он замечательный писатель. А Достоевский и Лев Толстой остались на плаву».

В рейтинге наиболее печатаемых писателей появились и новые авторы — 18 позицию занял поляк Анджей Сапковский, известный по саге «Ведьмак». В топ также вошли британский прозаик Артур Конан Дойль и российский автор любовных романов Ася Лавринович.

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