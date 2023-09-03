Главные новости за выходные 2–3 сентября

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе совещания с главами регионов на Дальнем Востоке по доукомплектованию ВС РФ контрактниками 3 сентября заявил, что с января 2023 года на контрактную службу было принято около 280 тыс. человек.

Минобороны России сообщило, что графики отпусков военнослужащих из зоны спецоперации могут корректироваться исходя из военной обстановки. Ротация производится с учетом «поддержания боевой готовности воинских частей, задействованных в СВО». При этом в ведомстве отметили, что военнослужащие должны отдыхать не реже одного раза в полгода по 14 дней без учета времени на проезд к месту проведения отпуска.

Минобороны Украины разрешило мобилизовывать ограниченно пригодных к службе. Ограниченно пригодных будут призывать для исполнения военных специальностей, назначенных врачебными комиссиями.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что истребители F-16 будут применяться вооруженными силами в зоне боевых действий с весны 2024 года. Передача самолетов и обучение управления ими согласованы с союзниками, сказал глава ведомства.

Минцифры подготовило проект постановления, согласно которому Роскомнадзор получит право блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии из-за проблем со здоровьем. Господин Сокол сообщил, что сейчас находится в больнице из-за осложнений после проведенной в июле операции.

Главное управление МВД России по Москве приступило к проверке в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП). Ей может грозить штраф до 50 тыс. руб. или административный арест. Проверка проводится после спектакля с участием Лии Ахеджаковой в Бремене 27 июля. Во время спектакля она вышла на сцену с украинским флагом. Сама Лия Ахеджакова заявила, что украинский флаг ей подал «провокатор», когда передавал цветы.

Шевченковский суд Киева арестовал бизнесмена Игоря Коломойского до 31 октября с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен ($13,7 млн). Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения в мошенничестве и легализации денег, приобретенных преступным путем (ст. 190, ст. 209 УК Украины).

Историк и политолог Валерий Гарбузов подтвердил, что его уволили с должности директора Института США и Канады Российской академии наук по инициативе учредителя. 29 августа в «Независимой газете» была опубликована колонка Валерия Гарбузова об «утраченных иллюзиях уходящей эпохи» и «тезисах тотальной государственной пропаганды» в России.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны вышлют из Израиля нелегальных мигрантов, участвовавших в беспорядках у посольства Эритреи в Тель-Авиве 2 сентября. По последним данным, в результате беспорядков пострадали более 150 человек, в том числе 30 сотрудников полиции.

Солист оперной труппы Государственного академического Большого театра России Максим Пастер умер на 48-м году жизни. Церемония прощания пройдет 6 сентября.