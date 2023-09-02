Директора Института США и Канады уволили после статьи о российской пропаганде

Историк и политолог Валерий Гарбузов подтвердил, что его уволили с должности директора Института США и Канады Российской академии наук (РАН) по инициативе учредителя. 29 августа «Независимой газете» была опубликована колонка Валерия Гарбузова об «утраченных иллюзиях уходящей эпохи» и «тезисах тотальной государственной пропаганды» в России.

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Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Валерий Гарбузов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Да, вчера был подписан приказ о расторжении со мной договора. Причина как таковая там не указана, есть статья трудового договора такая — по инициативе учредителя, она вот так формулируется»,— сказал господин Гарбузов ТАСС.

На сайте института в качестве директора все еще указан господин Гарбузов.

«Сегодня на волне антизападных настроений в атмосфере псевдопатриотического безумства, охватившего регулярно слушающее "старые песни о главном" население России, которое с поразительной легкостью, наивно и бездумно воспринимает тезисы тотальной государственной пропаганды, создаются новые мифы, а вместе с ними формируется и современное утопическое сознание»,— говорилось в материале ученого в «Независимой газете». В колонке он также рассуждал «реставрации сталинизма» в России.

Олеся Павленко