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Коммерсантъ FM
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Власти Израиля вышлют нелегальных мигрантов из Эритреи после беспорядков

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны вышлют из Израиля нелегальных мигрантов, которые участвовали в беспорядках у посольства Эритреи в Тель-Авиве. Он также назвал реальной проблемой для будущего Израиля нелегальную миграцию из Африки.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

«Вчерашние события являются пересечением красной линии. Это беспорядки и кровопролитие, это то, чего мы не можем принять. Мы требуем жестких мер против участников беспорядков, включая их немедленную депортацию»,— сказал господин Нетаньяху на встрече министров, посвященной обсуждению мер по борьбе с нелегальными мигрантами. Слова приводит канцелярия премьера.

В канцелярии также сообщили, что на заседании Биньямин Нетаньяху поручил профильным ведомствам разработать план по выдворению из Израиля остальных нелегальных мигрантов. Во время встречи с министрами премьер отметил, что ранее Израиль построил забор на границе с Египтом для предотвращения нелегальной миграции.

«Но остается проблема тех, кто уже въехал до завершения строительства забора. Это несколько десятков тысяч нелегальных мигрантов, проникших в страну. 12 тыс. из них мы убедили покинуть страну добровольно, посредством различных льготных программ и других мер»,— сказал он.

Вчера, 2 сентября, утром рядом с эритрейским посольством в Тель-Авиве начались столкновения с участием противников действующего режима в Эритрее. Они разгромили зал, где должно было состояться мероприятие в честь 30-летия прихода к власти нынешнего руководителя страны Исайяса Афеворки, нанесли ущерб магазинам и автомобилям. В итоге в беспорядки с участием сторонников режима в Эритрее и его противников вмешалась полиция, силовики открыли огонь.

Пострадали более 150 человек, в том числе 30 сотрудников полиции. В полиции сообщали, что в ходе столкновений были задержаны 39 человек.

Олеся Павленко

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