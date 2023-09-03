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Коммерсантъ FM
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Медведев: с января на контрактную службу приняли 280 тыс. человек

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев провел совещание с главами регионов на Дальнем Востоке по доукомплектованию ВС РФ контрактниками. По его словам, с января 2023 года на контрактную службу было принято около 280 тыс. человек.

«По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тыс. человек»,— сказал господин Медведев (цитата по ТАСС). По его словам, часть принятых людей находилась в запасе, еще часть — добровольцы.

13 июня президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что с января на службу по контракту набрали 150 тыс. человек, вместе с добровольцами — 156 тыс. человек. 22 июня глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что по состоянию на этот день контракты на службу в армии подписали 114 тыс. человек. Он не уточнил, с какого именно периода велся подсчет. 8 августа Дмитрий Медведев говорил, что с января по конец июля на контрактную службу приняли более 231 тыс. человек.

В конце 2022 года министр обороны Сергей Шойгу предложил увеличить численность вооруженных сил с нынешних 1,1 млн человек до 1,5 млн, в том числе служащих по контракту — до 695 тыс. человек.

Олеся Павленко

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