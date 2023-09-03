Резников анонсировал боевое применение F-16 весной 2024 года

Министр обороны Украины Алексей Резников ожидает, что вооруженные силы будут применять истребители F-16 в зоне боевых действий весной 2024 года. Он пояснил, что передача и обучение их использованию уже согласованы с союзниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gleb Garanich, Reuters Фото: Gleb Garanich, Reuters

«Потому что сегодня разрешение на обучение есть, страны, которые вызвались обучать, есть, и даже уже есть страны, которые вызвались передать нам F-16 после завершения обучения и подготовки инфраструктуры»,— сказал господин Резников в интервью «Укринформ».

Минимальный срок обучения пилотов, пояснял Алексей Резников, составляет шесть месяцев. В конце августа подготовка управлению F-16 началась в Дании, которая вместе с Нидерландами и Норвегией обещала направить Украине не менее 50 истребителей. По данным источников New York Times, к подготовке украинских пилотов с сентября также могут присоединиться США.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян