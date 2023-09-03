Авиакомпании ищут взвешенное решение

Пассажиров в Южной Корее начнут взвешивать перед посадкой в самолеты. Национальный перевозчик Korean Air хочет уточнить данные о средней массе загруженного воздушного судна, что позволит экономить на топливе. Сведения будут собираться анонимно, при этом клиенты авиакомпании вправе отказаться от предложения встать на весы, передает CNN. Информацию направят в профильное министерство республики. Аналогичную программу предполетного взвешивания на сверхдальних рейсах уже вводили перевозчики в Новой Зеландии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подобные замеры не лишены смысла, пояснил директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий. По его словам, перевозчики стремятся сокращать издержки, и со временем такую практику будут внедрять все больше игроков рынка:

«Каждый лишний килограмм — это лишнее топливо, лишнее топливо — это дополнительные деньги. Думаю, что рано или поздно все авиакомпании к таким мерам придут.

Смотрите, сначала только лоукостеры отменили бесплатный багаж и бесплатную еду на борту. Но затем к этому пришли и на внутриевропейских маршрутах абсолютно все авиакомпании, кроме Turkish Airlines. Lufthansa, Star Alliance и другие игроки просят оплату за багаж.

В этой ситуации будет то же самое. Почему так сложилось? Если мы говорим про Европу, то 20 лет подряд цена на перевозку падала, а расходы росли, и бизнес авиакомпаний оказался со средней прибыльностью в 1,5%.

Учитывая всю непредсказуемость этой отрасли: пандемия, ограничения на полеты и так далее, то в такой ситуации бизнес запрограммирован фактически на убытки. То есть нужно или повышать цены, либо обкладывать новыми пассажиров сборами».

Социальной проблемой считает перевозку пассажиров с избыточным весом председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детёнышев, так как они могут создать неудобства попутчикам, если не купят себя дополнительное место.

Транспортным властям, в том числе российским, следует наделить авиакомпании дополнительными полномочиями, чтобы избежать напряженности на борту, говорит эксперт:

«Именно на регистрации представитель авиакомпании должен иметь право оценить, насколько человек, имея избыточный вес, втиснется в то кресло, которое ему будет предоставлено на борту.

Если пассажир добросовестно относится к тому, что он может создать неудобства другим, то заранее оплачивает два места. Но сейчас это добровольная история.

Но если человек с избыточным весом пришел на посадку, и явно он не влезет в свое кресло, а у него куплен один билет, значит, представитель авиакомпании должен иметь возможность обязать его оплатить второе место или отказать ему в перевозке с тем, чтобы он не создавал неустранимых неудобств другим пассажирам.

На борту разрешить такую ситуацию крайне сложно, потому что очень часто бывает 100-процентная загрузка, и там некуда отсадить пассажира, который летит рядом. На мой взгляд, эта ситуация действительно требует урегулирования.

С одной стороны, авиакомпании обязаны обслуживать граждан с ограниченными возможностями, но, с другой, и пассажиры тоже не должны злоупотреблять своим правом на перевозку. Они должны тоже адекватно оценивать свои возможности пользоваться услугами авиакомпании без каких-то дополнительных расходов.

Вместе с тем перевозчики, исходя из неких гуманистических соображений, могут сделать какой-то пониженный тариф на перевозку такого рода пассажиров и продавать им два билета по цене, к примеру, 1,3 к общему тарифу. Но все равно будет требоваться оформление двух мест».

Европейский авиационный регулятор подсчитал, что средний вес пассажира-мужчины на рейсе составляет около 85 кг, женщины — на 20 кг легче. Число пассажиров и масса их багажа учитывается отделом центровки для распределения чемоданов в грузовом отсеке. Эти данные нужны пилотам для планирования взлета и посадки.

Вместе с тем зимой 2022 года американская компания United Airlines пришлось ограничить использование некоторых кресел в самолетах Boeing 757. На такие меры пришлось пойти из-за того, средний вес пассажиров за несколько десятилетий заметно увеличился.

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Алексей Нарышкин