Путин сообщил о скорой встрече с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин сообщил, что скоро у него будет встреча с лидером КНР Си Цзиньпином. По словам главы государства, на встрече будет обсуждаться развитие гуманитарных контактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин (слева) и Владимир Путин во время переговоров в Кремле в марте 2023 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Си Цзиньпин (слева) и Владимир Путин во время переговоров в Кремле в марте 2023 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Достаточно скоро у нас будут мероприятия, и будет встреча с председателем КНР [Си Цзиньпином]. Я называю его своим другом, он меня — своим. Мы обсудим, что можно сделать по направлению развития гуманитарных контактов»,— сообщил господин Путин в ходе общения с российскими школьниками в рамках открытого урока «Разговоры о важном». Конкретную дату встречи с китайским лидером он не назвал.

29 августа агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Кремль готовит визит президента России Владимира Путина в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь», который состоится в октябре этого года, Этот визит должен стать первой зарубежной поездкой российского президента с марта нынешнего года, когда Международный уголовный суд в Гааге выписал ордер на его арест.

Ранее информацию о подготовке Владимира Путина к участию в китайском октябрьском форуме «Один пояс, один путь» подтверждали в Кремле и Совете федерации, однако подчеркивалось, что формат присутствия главы государства на мероприятии пока не определен.

В марте Си Цзиньпин посетил Россию, что стало первым иностранным визитом после его переизбрания на третий срок и после отмены в Китае ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Александр Кислов