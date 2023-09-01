Главные новости к утру 1 сентября

На Кипре по запросу США был арестован россиянин Артур Петров. Его подозревают в экспорте в Россию микроэлектроники, предназначенной для военных.

Как стало известно «Ъ», «Транснефть» урегулировала с «Роснефтью» комплекс взаимных претензий, связанных с загрязнением нефтепровода «Дружба». Стороны договорились, что «Роснефть» сможет до конца мая 2025 года получить у «Транснефти» возмещение убытков, если те будут доказаны, но его размер не превысит $15 за баррель.

В Пскове в районе Крестов обнаружили неопознанный объект, его сбили, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, разрушений нет.

В Москве задержан врио начальника ОМВД «Новогиреево» Владимир Пюрвеев. Он проходит подозреваемым по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Защита экс-президента США Дональда Трампа попросила суд рассмотреть его дело о вмешательстве в выборы в отдельном порядке. Его представители пожаловались, что материалы дела слишком объемные, чтобы успеть подготовиться к слушаниям 23 октября.

В июле импорт вин в Россию превысил 45,5 млн л, побив месячный рекорд с начала 2023 года, узнал «Ъ». Прирост поставок из Италии позволил стране снова обойти Грузию по ввозу тихих вин.

Следствие установило личность одного из боевиков, напавших на школу в Беслане в 2004 году. Им оказался житель Ингушетии Асланбек Парчиев, сообщили в СКР.

В аэропортах Москвы ночью было задержано или отменено более 40 рейсов. Позднее мэр Сергей Собянин сообщил о сбитом в районе Люберец БПЛА.

Как выяснил «Ъ», инвесторы в солнечную энергетику добились индексации тарифов для новых электростанций общей мощностью 775 МВт по промышленной, а не потребительской инфляции. Вице-премьер Александр Новак поручил проработать механизм поддержки до осени.

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