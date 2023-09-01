Псковский губернатор сообщил об уничтожении неопознанного объекта в небе

В Пскове в районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили неопознанный объект, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, объект нейтрализовали, разрушений нет. Он пообещал привести подробности позднее.

В районе Крестов находится международный аэропорт. 30 августа его закрывали из-за атаки беспилотниками, он возобновил работу на следующий день. От ударов повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76, никто не пострадал. Также в тот день атакам БПЛА подверглись еще несколько российских регионов.

Подробности — в материале «Ъ» «Дроны атаковали самолеты, заводы и туалеты».

Лаура Кеффер