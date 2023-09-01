Главные анонсы 1 сентября

Президент России Владимир Путин:

проведет открытый урок «Разговор о важном», в котором примут участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов;

совместно с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в режиме видеоконференции даст старт началу строительства в киргизских Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке;

в формате видео-конференц-связи примет участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах России.

В Москве глава МИД Турции Хакан Фидан проведет переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу.

В Мурманской области запланирована рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

С 1 по 4 сентября в России состоится досрочное голосование избирателей на избирательных участках, образованных за пределами Луганской Народной Республики для голосования на выборах депутатов Народного совета ЛНР первого созыва.

В Москве запланировано открытие нового суперкомпьютера в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. Производительность машины составит 400 петафлопс (400 квадриллионов вычислений в секунду).

В Сан-Франциско Федеральный окружной суд Северного округа штата Калифорния, как ожидается, проведет заседание по делу в отношении гражданина России Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег через уже несуществующую интернет-биржу криптовалют.

Суд Генуи, как ожидается, проведет заседание по делу в отношении арестованного в Милане 29-летнего участника ополчения Донбасса Алессандро Бертолини, имеющего гражданство России и Италии. По версии следствия, он находился в зоне боевых действий на Украине с 2016 года и наряду с другими итальянцами принимал участие в вооруженном конфликте за плату.

Запланирована отстыковка пилотируемого корабля Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-6, в который входит российский космонавт Андрей Федяев, от Международной космической станции.

В Нью-Йорке пройдет пленарное заседание в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В повестке комплексное и скоординированное осуществление решений крупных конференций и встреч на высшем уровне ООН в экономической, социальной и смежных областях, сотрудничество между ООН и региональными организациями.

С 1 сентября в России призывной возраст срочной службы составит от 18 до 30 лет.

С 1 сентября изменяются нормы продажи рецептурных лекарств в аптеках РФ.

С 1 сентября Православная церковь Украины перейдет на новоюлианский церковный календарь.