Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные анонсы 1 сентября

Президент России Владимир Путин:

  • проведет открытый урок «Разговор о важном», в котором примут участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов;
  • совместно с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в режиме видеоконференции даст старт началу строительства в киргизских Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке;
  • в формате видео-конференц-связи примет участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах России.

В Москве глава МИД Турции Хакан Фидан проведет переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу.

В Мурманской области запланирована рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

С 1 по 4 сентября в России состоится досрочное голосование избирателей на избирательных участках, образованных за пределами Луганской Народной Республики для голосования на выборах депутатов Народного совета ЛНР первого созыва.

В Москве запланировано открытие нового суперкомпьютера в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. Производительность машины составит 400 петафлопс (400 квадриллионов вычислений в секунду).

В Сан-Франциско Федеральный окружной суд Северного округа штата Калифорния, как ожидается, проведет заседание по делу в отношении гражданина России Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег через уже несуществующую интернет-биржу криптовалют.

Суд Генуи, как ожидается, проведет заседание по делу в отношении арестованного в Милане 29-летнего участника ополчения Донбасса Алессандро Бертолини, имеющего гражданство России и Италии. По версии следствия, он находился в зоне боевых действий на Украине с 2016 года и наряду с другими итальянцами принимал участие в вооруженном конфликте за плату.

Запланирована отстыковка пилотируемого корабля Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-6, в который входит российский космонавт Андрей Федяев, от Международной космической станции.

В Нью-Йорке пройдет пленарное заседание в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В повестке комплексное и скоординированное осуществление решений крупных конференций и встреч на высшем уровне ООН в экономической, социальной и смежных областях, сотрудничество между ООН и региональными организациями.

С 1 сентября в России призывной возраст срочной службы составит от 18 до 30 лет.

С 1 сентября изменяются нормы продажи рецептурных лекарств в аптеках РФ.

С 1 сентября Православная церковь Украины перейдет на новоюлианский церковный календарь.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...