В аэропортах Москвы задержано или отменено более 40 рейсов

В аэропортах Москвы 21 рейс задержан, 22 отменено, следует из данных «Яндекс Расписания». С чем это связано, неизвестно. О каких-либо ограничениях в воздушном пространстве не сообщалось.

По состоянию на 2:30 во Внуково задержано девять рейсов, отменено пять. В Домодедово задержано семь рейсов, отменено 14. В Шереметьево задержано пять рейсов, отменено три.

В прошлый раз московские аэропорты приостанавливали прием и отправку рейсов 31 августа на фоне атаки БПЛА. Росавиация сообщала, что тогда 45 самолетов ушли на запасные аэропорты.

Лаура Кеффер