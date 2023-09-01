Трамп попросил суд рассмотреть его дело в отдельном порядке

Представители экс-президента США Дональда Трампа подали ходатайство в суд Джорджии с просьбой рассмотреть его дело о вмешательстве в выборы в отдельном порядке. Суд начнет процесс 23 октября, хотя защита политика просила начать его после президентских выборов 2024 года.

Представители экс-президента в ходатайстве пожаловались, что материалы дела слишком объемные, поэтому у них не будет достаточно времени подготовиться, если слушания запустят 23 октября, и они не будут рассматриваться в отдельном порядке. «Президент Трамп обращается к суду, чтобы отделить его дело от дел других ответчиков, которые запросили рассмотрение в ускоренном порядке»,— говорится в документе (цитата по ТАСС).

Фигурантами по делу проходят еще 18 человек. Большое жюри в августе утвердило обвинения. Дональд Трамп назвал происходящее «пародией на правосудие» и отказался признать вину. 25 августа он прошел формальную процедуру ареста, после чего его отпустили под залог в $200 тыс.

В отношении господина Трампа ведется еще три судебных разбирательства, в том числе дело о попытке захвата власти. Оно связано с предполагаемой ролью экс-президента США в штурме здания Капитолия.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональда Трампа посылают на все четыре стороны».

Лаура Кеффер