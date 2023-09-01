Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп попросил суд рассмотреть его дело в отдельном порядке

Представители экс-президента США Дональда Трампа подали ходатайство в суд Джорджии с просьбой рассмотреть его дело о вмешательстве в выборы в отдельном порядке. Суд начнет процесс 23 октября, хотя защита политика просила начать его после президентских выборов 2024 года.

Представители экс-президента в ходатайстве пожаловались, что материалы дела слишком объемные, поэтому у них не будет достаточно времени подготовиться, если слушания запустят 23 октября, и они не будут рассматриваться в отдельном порядке. «Президент Трамп обращается к суду, чтобы отделить его дело от дел других ответчиков, которые запросили рассмотрение в ускоренном порядке»,— говорится в документе (цитата по ТАСС).

Фигурантами по делу проходят еще 18 человек. Большое жюри в августе утвердило обвинения. Дональд Трамп назвал происходящее «пародией на правосудие» и отказался признать вину. 25 августа он прошел формальную процедуру ареста, после чего его отпустили под залог в $200 тыс.

В отношении господина Трампа ведется еще три судебных разбирательства, в том числе дело о попытке захвата власти. Оно связано с предполагаемой ролью экс-президента США в штурме здания Капитолия.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональда Трампа посылают на все четыре стороны».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...