Главные новости за 31 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Пожар в Геленджике

31 августа в 11 часов была объявлена полная ликвидация мощного пожара на склоне Маркотх в Геленджике.

По предварительным подсчетам, для восстановления природы на территории Маркотхского хребта в Геленджике после мощного пожара потребуется 10–15 лет.

Экологи считают, что пожар на хребте Маркотх в Геленджике нанес миллиардный урон.

Реликтовые растения и краснокнижные животные пострадали при пожаре на Маркотхском хребте в Геленджике, в их числе: можжевельник, пицундские сосны, черепахи Никольского.

Вечером 31 августа жители Геленджика сообщили о новом задымлении на склоне Маркотхского хребта, где накануне сгорело более 100 га леса.

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