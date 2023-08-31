В Анапе летом отдохнуло рекордное число туристов

Рекорд туристического потока побит в Анапе. За лето на курорте отдохнули 3,5 млн туристов, что на 20% больше чем в прошлый летний сезон. Об этом «КП-Кубань» рассказали в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«Сейчас в Анапе единовременно отдыхает порядка 170 тыс. человек»,— уточнили в мэрии.

Всего на территории курорта в настоящий момент работает больше 1,5 тыс. объектов со средней загрузкой 95%.

В Сочи с мая по август отдохнули 3,7 млн человек. Всего в 2023 году город посетили 5,3 млн гостей. Самым массовым турпоток оказался в августе — более 1 млн туристов, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наталья Решетняк

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