На курортах Кубани внедрят систему распознавания лиц до 2025 года

До 2025 года на Кубани в рамках комплекса «Безопасный город» внедрят систему с распознаванием лиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

В комплекс будет интегрирована база данных правоохранительных органов, что позволит предупреждать правонарушения. С помощью «умных» камер можно будет детально рассмотреть лица людей, а также распознать силуэты.

По словам министра ГО и ЧС края Сергея Штрикова, специализированное программное обеспечение уже устанавливают в Сочи и Краснодаре. Работу планируют завершить до конца 2023 года. Министр также отметил, что после завершения разработки централизованной системы в нее интегрируют видео от домофонов многоквартирных домов.

Губернатор Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба Краснодарского края поблагодарил сотрудников ФСБ, следкома, прокуратуры, Росгвардии и полиции за оперативную и качественную совместную работу в летнем сезоне. Он подчеркнул, что сейчас обстановка в регионе стабильная, но, несмотря на это, вопросы безопасности по-прежнему остаются первостепенными.

Валерия Каманина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram