Новый главный архитектор Краснодара рассказал о судьбе «Авроры» и замка на Затоне

Для продолжения реконструкции кинотеатра «Аврора» в Краснодаре ищут альтернативную проектную организацию. Об этом в интервью «КП-Кубань» рассказал новый главный архитектор города Илья Чикаев.

«Никто “Аврору” не бросает, это наша изюминка. Сейчас она просто законсервирована для реконструкции. Нужно время, чтобы кинотеатр выглядел уникальным, но при этом сохранил свои архитектурные формы. Так что нам всем просто стоит запастись терпением»,— отметил Илья Чикаев.

Он пояснил, что работы на объекте приостановились из-за того, что проектная организация, которая занималась реконструкцией, находится за границей. Кроме того, она закладывала в смету стройматериалы из других стран. Сейчас Россия находится под санкциями, поэтому прорабатываются альтернативные варианты завершения ремонта кинотеатра.

Кинотеатр «Аврора» построили в 1967 году. Он является объектом культурного наследия. На реконструкцию его закрыли 30 декабря 2014 года. Первый подрядчик ООО «СТК» повредил несущие конструкции и перегородки, порвал 3D-экран. После судебных разбирательств здание вернули в ведение мэрии. В 2019 году реконструкцией хотела заняться компания Сергея Галицкого ООО «Инвестстрой». По заключенному концессионному соглашению в восстановление кинотеатра планировалось инвестировать почти 3 млрд руб. Но в конце 2022 года компания сообщила, что не сможет закончить реконструкцию кинотеатра из-за санкций в отношении России.

На еще один волнующий жителей города объект — замок на Затоне оформляется земельно-правовая документация. Здание могут использовать в муниципальных целях. Илья Чикаев отметил, что процедура сноса объекта достаточно сложная. К тому же, по результатам экспертизы выяснилось, что еще есть возможность привести его в порядок.

Татьяна Ручкина

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