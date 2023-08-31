В Адыгее ограничат продажу алкоголя 1 сентября

В розничных магазинах Адыгеи 1 сентября ограничат продажу алкоголя, напоминает пресс-служба регионального управления МВД. В ведомстве уточнили, что запрет действует в соответствии с региональным законодательством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В День Знаний не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания»,— отмечено в сообщении.

В полиции напоминают, что за нарушение правил продажи спиртных напитков 1 сентября должностным лицам грозит штраф до 40 тыс. руб., юрлицам — до 300 тыс. руб. с конфискацией алкогольной продукции.

Наталья Решетняк

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