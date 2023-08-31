Romex Group ввела в эксплуатацию логоцентр для Ozon в Адыгее за 6 млрд рублей

Девелоперский холдинг Romex Group ввел в эксплуатацию третью очередь логистического центра для Ozon на территории индустриального парка «Ромекс-Теучежский» в Адыгее. Как сообщила пресс-служба холдинга, в проект инвестировали более 6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Romex Group Фото: Romex Group

«С вводом в эксплуатацию последней, 3-й очереди проекта площадь складского комплекса достигла 108 000 кв. м, а объем инвестиций превысил 6 миллиардов рублей»,— отметили в компании.

Соглашение о реализации проекта было подписано в 2022 году на Петербургском инвестиционном форуме. В том же году началось строительство, которое разделили на два этапа. Как сообщили в компании «Интерфаксу», склад позволит ускорить доставку заказов до одного дня. Кроме того, поставщикам из Адыгеи, Краснодарского края и ближайших регионов станет дешевле поставлять товары на маркетплейс.

Как писал «Ъ-Кубань», площадь логоцентра составляет около 107,9 тыс. кв. м. Универсальный склад будет полностью сдан Ozon.

Татьяна Ручкина

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