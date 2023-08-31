При пожаре в Геленджике погибли краснокнижные сосны и черепахи

Реликтовые растения и краснокнижные животные пострадали при пожаре на Маркотхском хребте в Геленджике, в их числе: можжевельник, пицундские сосны, черепахи Никольского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минприроды Краснодарского края Фото: минприроды Краснодарского края

Как рассказал «РИА Новости» директор «Сафари-парка» Николай Машинский, огонь особенно не пощадил можжевельник. «У нас их несколько видов растет на хребте. Чтобы его вырастить, нужно несколько десятилетий… Сгорело большое количество пицундских сосен. Ниже по хребту была зеленая гряда — это все искусственно высаженная сосна в 60-е годы на территории лысых гор»,— отметил Николай Машинский.

Эколог Вениамин Голубитченко рассказал «КП-Кубань», что огонь погубил редкие виды пресмыкающихся, земноводных и насекомых. Известно, что на Маркотхском хребте обитают краснокнижные черепахи Никольского.

Наталья Решетняк

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