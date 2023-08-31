В Сочи на подъезде к башне на горе Ахун установят контрольно-пропускной пункт

На подъезде к башне на горе Большой Ахун Сочинского национального парка установят контрольно-пропускной пункт (КПП), сообщает пресс-служба нацпарка. Данная мера направлена на охрану популярного туробъекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сочинский нацпак Фото: Сочинский нацпак

«КПП будет установлено в ближайшие дни на 6-м километре дороги на Большой Ахун… При этом никаких новых правил при организации пропускной системы в Сочинском национальном парке не утверждалось — просто сейчас допуск на природоохранную территорию осуществляется в соответствии с законодательно прописанными правилами»,— отмечено в сообщении нацпарка.

Ранее подъехать к башне Ахун разрешалось на личном транспорте.

Отмечается, что при установке КПП исчезнет необходимость в заборе, который в настоящее время огораживает историко-культурный объект, в результате откроется более эффектный вид на саму башню и окружающие ее панорамы.

Наталья Решетняк

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