В Сочи уснувшего в надувной лодке туриста унесло в море

В Сочи пьяный турист из Москвы уснул в надувной лодке. Его унесло в море, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

О произошедшем спасателям сообщил очевидец. Выяснилось, что 57-летний мужчина уснул в лодке. Он находился на удалении около 300 м от берега пляжа «Фламинго». Его плавсредство уносило в море.

Спасатели добрались до туриста на моторной лодке, подняли его на борт судна и эвакуировали на берег. От мужчины исходил сильный запах алкоголя. Медпомощь ему не потребовалась.

Татьяна Ручкина

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