Министром обороны Британии назначен глава Минэнерго Шаппс

Новым министром обороны Великобритании назначен глава министерства энергетики Соединенного Королевства Грант Шаппс, сообщил офис британского премьера Риши Сунака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hollie Adams, Reuters Фото: Hollie Adams, Reuters

Должность министра обороны станет для господина Шаппса пятой по счету позицией в кабинете министров за год. При бывшем премьер-министре Борисе Джонсоне Грант Шаппс занимал пост министра транспорта, а при Лиз Трасс — министра внутренних дел.

По информации SkyNews, Риши Сунак уже определился с преемником Гранта Шаппса на посту главы Минэнерго Британии. Как ожидается, эту должность в самое ближайшее время официально займет действующий министр по делам детей Клэр Коутиньо. Кто станет ее сменщиком, пока не уточняется.

Сегодня, 31 августа, в отставку подал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который занимал эту должность последние четыре года. После ухода с должности он намерен заняться теми сферами жизни, которыми раньше «пренебрегал», и «исследовать новые возможности». В июне сообщалось, что США отказались поддержать кандидатуру господина Уоллеса на пост генсека НАТО после того, как Соединенное Королевство приступило к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 без одобрения Вашингтона. Сам Бен Уоллес также подтверждал, что вел переговоры о его назначении на пост генсека НАТО, но они завершились безуспешно.

Александр Кислов