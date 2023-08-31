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Министром обороны Британии назначен глава Минэнерго Шаппс

Новым министром обороны Великобритании назначен глава министерства энергетики Соединенного Королевства Грант Шаппс, сообщил офис британского премьера Риши Сунака.

Фото: Hollie Adams, Reuters

Фото: Hollie Adams, Reuters

Должность министра обороны станет для господина Шаппса пятой по счету позицией в кабинете министров за год. При бывшем премьер-министре Борисе Джонсоне Грант Шаппс занимал пост министра транспорта, а при Лиз Трасс — министра внутренних дел.

По информации SkyNews, Риши Сунак уже определился с преемником Гранта Шаппса на посту главы Минэнерго Британии. Как ожидается, эту должность в самое ближайшее время официально займет действующий министр по делам детей Клэр Коутиньо. Кто станет ее сменщиком, пока не уточняется.

Чем известен Грант Шаппс

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Сегодня, 31 августа, в отставку подал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который занимал эту должность последние четыре года. После ухода с должности он намерен заняться теми сферами жизни, которыми раньше «пренебрегал», и «исследовать новые возможности». В июне сообщалось, что США отказались поддержать кандидатуру господина Уоллеса на пост генсека НАТО после того, как Соединенное Королевство приступило к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 без одобрения Вашингтона. Сам Бен Уоллес также подтверждал, что вел переговоры о его назначении на пост генсека НАТО, но они завершились безуспешно.

Александр Кислов

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