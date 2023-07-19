Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, почему Байден отказался утверждать его генсеком НАТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что президент США Джо Байден отказался поддержать его кандидатуру на должность генерального секретаря НАТО, так как хотел, чтобы Североатлантический альянс возглавил «более статусный западный политик». В итоге члены НАТО решили продлить еще на год полномочия нынешнего генсека Йенса Столтенберга.

«Я подумал, что могу поучаствовать в борьбе и пришло время уйти с поста министра обороны. Но я бы не сказал, что я вынашивал идею стать генсеком НАТО в течение 20 лет. Я думаю, что справился бы и что я обладаю необходимыми навыками. Но были другие кандидаты. Я полагаю, что американцы, вероятно, хотели видеть генсеком НАТО более статусного политика, главу государства»,— сообщил господин Уоллес в ходе конференции «Будущее Великобритании» в Лондоне.

По его словам, существовал вариант, при котором пост генсека НАТО занял бы недавно покинувший пост премьер-министра Нидерландов Марк Рютте. Бен Уоллес отметил, что знает, что у господина Рютте был разговор с Джо Байденом на эту тему. Кроме того, он уточнил, что в числе претендентов на пост генерального секретаря альянса была и премьер Эстонии Кая Каллас, однако ее жесткая позиция по украинскому конфликту не понравилась Франции и Германии.

Кроме того, среди возможных кандидатов на этот пост СМИ называли главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. О желании возглавить НАТО заявлял и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Но в итоге союзникам по НАТО договориться о приемлемой кандидатуре не удалось.

4 июля действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что останется в должности еще на один год. Он должен был уйти в октябре 2022 года, но альянс продлил его полномочия до конца сентября 2023-го. Он занимает должность генерального секретаря НАТО с октября 2014 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не хочется, а НАТО».

Александр Кислов