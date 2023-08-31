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Коммерсантъ FM
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Споры о багаже довели до проверки

Почему представителем «Уральских авиалиний» заинтересовалась Генпрокуратура

Скандального сотрудника, который обслуживал рейсы в аэропорту Домодедово, проверит Генпрокуратура. В авиакомпании уточнили, что служащий прямого отношения к ней не имеет — его наняла организация-подрядчик. Вместе с тем работника уже отстранили, соответствующее решение вынесло надзорное ведомство.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным Генпрокуратуры, Ильдар Латыпов безосновательно требовал с пассажиров оплату в случае неподтвержденных фактов перевеса ручной клади или превышения ее габаритов. Также по малозначительным и спорным основаниям он не допускал граждан на борт воздушного судна, сказано в сообщении. Ранее в соцсетях публиковались видео действий сотрудника.

До начала проверки «Уральские авиалинии» заявляли, что опубликованные пассажирами видео с участием служащего не отражали полной картины и были смонтированы. Также в компании подчеркивали, что действия работника соответствуют нормам законодательства.

В этом случае проблема может быть именно в личности сотрудника, заметил гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев:

«Зачем авиакомпании содержать своих людей, когда она может заключить договор с аэропортом? В таком случае на стойке регистрации находятся сотрудники не перевозчика, а авиагавани. Там, конечно, может присутствовать представитель авиакомпании, но не более.

Что касается багажа, то он должен иметь определенный размер, его, конечно, проверяют. Но поведение работников аэропорта при этом должно быть корректным и ни в коем случае не вызывать какое-то возмущение.

В данном случае здесь сыграл роль исключительно человеческий фактор. Такой вот сотрудник. Или нужно его как-то наказывать, или увольнять».

Пассажиры авиакомпании написали жалобу на Ильдара Латыпова в Генпрокуратуру в начале августа. Ведомство организовало проверку совместно с Уральской транспортной прокуратурой. По ее результатам будет дана оценка действиям авиакомпании, организации-подрядчика и ее сотрудников.

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Однако если служащий лишь четко выполнял свои обязанности, состав какого-либо правонарушения вряд ли будет обнаружен, отметил управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров:

«Речь может идти о том, что, по сути, перевозчик или аэропорт в лице своего сотрудника ненадлежащим образом оказали услугу, что привело, в частности к тому, что пассажиры не смогли вовремя вылететь, им были причинены те или иные убытки, в том числе размещение в отеле, которое не планировалось.

В таком случае суммы будут компенсированы, если будет доказано, что работник действовал необоснованно.

В каждом конкретном случае нужно смотреть на детали. В действительности компания может отказать в перевозке пассажиру, если сочтет его поведение неадекватным или грубым, а также если расценит его как неподчинение обоснованным требованиям сотрудника.

На что имеют право пассажиры при вынужденной посадке самолета в другом городе

Но вопрос в том, насколько это оправданно. Если поведение пассажиров было действительно вызывающим, то действительно их могли попросить покинуть борт либо не допустить на рейс. Ключевой вопрос: правда ли люди угрожали безопасности полета и создавали неудобства для других?»

Вместе с тем Генпрокуратура также проверит требования федеральных авиационных правил, полноту информирования пассажиров, законность взимания дополнительной платы и расторжения договоров перевозки.

Транспортным прокурорам также поручено дать оценку возможному злоупотреблению представителями авиакомпании правами при проверке габаритов ручной клади, багажа и соблюдения условий провоза животных.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Яна Загоровская

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