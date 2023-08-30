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Коммерсантъ FM
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Рекламный рынок пошел в рост

Как уход компаний повлиял на индустрию

Российский рекламный рынок в 2023 году превзошел показатели 2021-го. За первые шесть месяцев объем отрасли достиг 315 млрд руб. Это на 27% больше, чем в 2022 году и на 19% превосходит показатели 2021-го. Такие данные приводит Ассоциация коммуникационных агентств России. При этом по итогам прошлого года объем рекламного рынка сократился на 2%. Это было связано в том числе и с уходом или сокращением активности крупных международных компаний.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Что изменилось сейчас? И почему показатель вырос? Об этом “Ъ FM” спросил управляющего партнера агентства PRT Edelman Глеба Сахрая:

«Во-первых, с прошлого года начался рост в секторах, которые раньше были отстающими и теряли свои доли рынка — наружная реклама и телевидение. С 2022-го в них начался рост. При этом в диджитал-рекламе произошло замедление, а эти две совершенно традиционные категории резко "выстрелили".

Почему бизнес вновь готов тратить деньги на рекламу

Понятное дело, что рост идет в секторах и компаниях, где произошло так называемое импортозамещение. Для большинства западных игроков, которые остались в России, прямая реклама под запретом. Соответственно, бизнес, перешедший к российским собственникам, продвигается агрессивнее, потому что нужно показать и продвинуть новые марки. У компаний, в которых произошел ребрендинг, развязаны руки, чтобы довольно много инвестировать в маркетинг».

В 2021 году в списке десяти крупнейших рекламодателей в России числились и международные компании. Например, седьмое место занимал производитель PepsiCo, Nestlе. Как отмечает издание Addinex, в 2022-м они спустили на 55 и 66 место соответственно. А их позиции в рейтинге заняли VK и «Тинькофф». Генеральный директор и основатель рекламного агентства Paradigma Илья Ноткин отмечает, что больше других объемы интеграций наращивают бренды, пытающиеся занять нишу ушедших компаний:

«Часть ритейла перешла на маркетплейсы. Настал момент, когда маркетплейсы, которые раньше были гораздо менее активны в коммуникациях и росли естественным образом, добавили свои бюджеты в общую копилку. Плюс социальные сети, в том числе VK до сих пор очень активен, которые отвоевывают место Meta (признана в России экстремистской и запрещена), соответственно, принадлежащих ей Facebook и Instagram.

Это отчасти напоминает 90-е годы, когда приходили западные бренды и, по сути, рисовали вот эту карту марок в голове российских покупателей с нуля. Сейчас своего рода драматический перелом, что отражается в увеличении инвестиций в рекламу. Это не рост в целом экономики — это рост, связанный с заменой одних сущностей другими, одних брендов другими».

Рекламный рынок в первом полугодии вырос на 27%

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По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, объем рекламного рынка в прошлом году составил 392 млрд руб. На интернет-сегмент тогда пришлось почти 325 млрд руб.

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Дарья Фоменко, Анна Маргулис

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