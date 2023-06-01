Продвижение потребовало специалистов

Спрос на маркетологов и пиарщиков восстановился. Количество вакансий в апреле выросло на 42% год к году. Показатели вернулись на уровень начала 2022-го, говорится в отчете HeadHunter и коммуникационного агентства PR Perfect. Тенденцию подтверждают опрошенные “Ъ FM” предприниматели. При этом, по их словам, рынку сейчас не хватает именно высококвалифицированных специалистов. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Первое, на чем экономит бизнес во время кризиса — реклама. После начала боевых действий на Украине с марта по апрель прошлого года количество вакансий в этой сфере сократилось на 44% по сравнению с началом февраля. Следом ушли иностранные бренды, которые были основными клиентами рекламных агентств, что в итоге привело к сокращению специалистов, говорят в агентстве PR Perfect.

Теперь же бизнес оправился от шоков, что заметно по статистике. Рекламные бюджеты растут и для продвижения — нужны опытные кадры. Поэтому число вакансий в апреле выросло уже на 42%. Тенденцию подтверждает и представитель ювелирной компании MyDiamonds Вячеслав Манукьян:

«Сейчас ситуация становится лучше, и мы как-то восстанавливаемся, встаем с колен. Наняли специалиста, который будет помогать продвигать товар. Наш сегмент все-таки немассовый, и клиенты о нас помнили, поэтому даже сокращение расходов на рекламу, на маркетинг сильно нам не повредило. Сейчас мы настроены, конечно, привлекать новых клиентов».

В ассоциации коммуникационных агентств сообщили, что число рекламодателей, которые планируют увеличить рекламный бюджет в первом квартале, выросло с 40% до 53% год к году. Однако не все компании в кризисный период сокращали расходы. Некоторые предприниматели наоборот пытались переманить клиентов у конкурентов.

Так поступил и владелец компании Mr.Doors Максим Валецкий. Он считает, что изначально было ошибкой отказываться от продвижения. Но сейчас бизнес это осознал, поэтому рынок начал восстанавливаться. Однако теперь еще и изменились маркетинговые инструменты, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Российские компании сейчас занимают место ушедших иностранцев и наращивают маркетинговые бюджеты. Дело в том, что продвижение в целом подорожало и стало сложнее, поскольку с уходом Google и невозможностью размещения рекламы в ушедших социальных сетях уменьшилось количество инвентаря на рынке. Telegram — это довольно сложный инструмент с малым количеством аналитики. VK тоже не имеет таких инструментов. Естественно, сейчас специалистов нужно больше, маркетинг стал технически сложнее».

Однако именно поиск квалифицированных специалистов сейчас главная проблема, говорят собеседники “Ъ FM”. На пике кризиса весной 2022 года многие пиарщики и маркетологи уехали из страны, что спровоцировало дефицит кадров. На этом фоне выросла средняя заработная плата — до 54 тыс. руб. Но растут и ожидания соискателей, они достигли 67 тыс. руб. Нехватку специалистов увидел и совладелец ресторана «Мари Vanna» Андрей Федорин. По его словам, на рынке общепита это особенно заметно:

«Некоторые рестораторы сейчас стали активно развивать проекты за рубежом, в том числе в Грузии, в Армении и, конечно, в Дубае. И вслед за ними, естественно, потянулись наши специалисты по пиару. Поэтому да, дефицит есть, это ощутимо. Московский ресторанный рынок — достаточно тесная тусовка, в которой все друг друга знают. Есть наемный менеджмент, который потянулся за деньгами, поскольку деньги во многом ушли, и оголились какие-то позиции».

Как говорят собеседники “Ъ FM”, действительно профессиональных пиарщиков и маркетологов всегда не хватало. Но, вероятно, именно сейчас конкуренция среди них может заметно обостриться из-за того, что на рынке появляются новые бренды. А им необходимо быстро заниматься освободившиеся ниши.

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Александр Рассохин