Сербские депутаты замахнулись на ориентацию страны

Группа депутатов от правящей в Сербии коалиции предложила изменить внешнеполитическую ориентацию страны, декларирующей в качестве своей главной цели вступление в ЕС. Законодатели выступили за присоединение к БРИКС. Источники “Ъ”, знакомые с позицией руководства Сербии, и сербские эксперты считают реализацию такой инициативы малореальной и видят в ней скорее пробный шар сербского президента Александра Вучича, который попеременно посылает многозначительные сигналы то в сторону Запада, то в сторону Востока. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Агентства по безопасности и информации Александр Вулин

Фото: Пресс-служба МИД России Глава Агентства по безопасности и информации Александр Вулин

Фото: Пресс-служба МИД России

С инициативой о присоединении Сербии к БРИКС выступили в начале этой недели два депутата от входящего в правящую коалицию Движения социалистов, основателем которого является глава ключевой сербской спецслужбы — Агентства по безопасности и информации — Александр Вулин. Причем один из депутатов, Боян Торбица, исполняет обязанности руководителя движения с тех пор, как его лидер Александр Вулин занял свой нынешний пост.

Депутаты направили главе сербского парламента Владимиру Орличу проект резолюции о присоединении Сербии к БРИКС. В ней содержится требование организовать референдум по этому вопросу, разработать стратегию и создать отдельное министерство, координирующее всю деятельность по вступлению.

«Европейский путь Сербии имеет ясную альтернативу — присоединение к БРИКС, наиболее актуальному на сегодняшний день глобальному экономико-политическому интеграционному процессу»,— говорится в проекте резолюции.

Таким образом, члены правящей коалиции предлагают по сути поменять внешнеполитические ориентиры страны, руководство которой декларирует в качестве своей главной цели вступление в Евросоюз. Об этом же неизменно говорит и нынешний президент Сербии Александр Вучич.

Парламентарии из Движения социалистов не были первыми, кто выдвинул подобную инициативу. На минувшей неделе Золтан Дани, депутат от возглавляемой первым вице-премьером и главой МИД Сербии Ивицей Дачичем Социалистической партии, также высказался за рассмотрение идеи о присоединении Белграда к БРИКС.

Одновременно с сербскими парламентариями с аналогичной инициативой в отношении Боснии и Герцеговины (БиГ) выступил президент входящей в нее Республики Сербской Милорад Додик. И сделал он это практически с той же мотивировкой. «Евросоюз имеет альтернативу. Поскольку в Брюсселе постоянно выдвигают все новые и непонятные условия приема в ЕС, считаю, что Босния и Герцеговина должна направить требование о членстве в БРИКС»,— заявил Милорад Додик, выразив уверенность, что «БиГ приняли бы в БРИКС раньше, чем в ЕС». В ближайшие дни президент РС пообещал направить и официальный запрос в соответствующие инстанции БиГ.

Впрочем, источники “Ъ”, знакомые с позицией сербского руководства, считают реализацию инициативы о присоединении Сербии к БРИКС малореальной и видят в ней скорее пробный шар сербского президента Александра Вучича, который через различных политиков попеременно посылает многозначительные сигналы то в сторону Запада, то в сторону Востока.

Один из собеседников “Ъ” напомнил, что весной с идеей введения Белградом санкций против РФ вдруг выступил сербский министр энергетики из входящей в правящую коалицию партии «Единая Сербия» Раде Баста.

На прошлой неделе премьер Сербии Ана Брнабич неожиданно приняла участие в саммите Крымской платформы, которую в РФ считают «антироссийской» и «русофобской». Спустя день первый вице-премьер и глава сербского МИДа Ивица Дачич объявил, что Белград не присоединялся к инициированной Киевом платформе. И вот теперь два депутата от правящей коалиции предлагают Сербии присоединиться к БРИКС.

Тезис источников “Ъ” подтверждают и сербские эксперты. Белградский политолог Драгомир Анджелкович убежден, что «депутаты от политической силы Александра Вулина предложили резолюцию о присоединении к БРИКС по договоренности с президентом Сербии». Он поясняет: «План президента Вучича — заполнить всю политическую сцену собственными конструкциями, иметь своих радикальных западников, экстремистских русофилов и тех, кто, отличаясь друг от друга нюансами (позиций.— “Ъ”), находится между этими двумя крайностями».