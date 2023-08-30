Пожар в Геленджике распространился на 30 га, на тушение вылетели два вертолета

Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 30 га. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на борьбу с огнем вылетели два вертолета с водосливными устройствами.

Всего в ликвидации пожара задействовано более 400 человек и 70 единиц техники. Его тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности. В ведомстве подчеркнули, что угрозы объектам инфраструктуры, а также пострадавших нет.

Пожар начался днем 29 августа на площади 1,5 га. Его предварительной причиной стал костер, который развел местный житель на территории своего дома. Его уже задержала полиция.

За день авиация сбросила 135 тонн воды. Ночью на место прибыла аэромобильная группировка МЧС. Для координации действий спасательных и других служб также выехало руководство прокуратуры Геленджика.

Татьяна Ручкина

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