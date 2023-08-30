Сотрудники прокуратуры выехали к месту тушения лесного пожара в Геленджике

Руководство прокуратуры Геленджика выехало к месту тушения лесного пожара в районе Бобрукова Щель. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Сотрудники ведомства будут координировать действия спасательных и других служб. Тушение пожара осложняют порывы ветра до 30 м/с. На месте развернут оперативный штаб.

Пожар в Геленджике тушат в течение уже нескольких часов. Его причиной стал костер на территории дома местного жителя. К 22 часам площадь пожара увеличилась с 1,5 до более чем 5 га. В его ликвидации задействовано 169 человек и 31 единица техники. Власти курорта призывают добровольцев присоединиться к тушению пожара.

Очевидцы сообщили, что огонь в лесу находится уже в одном километре от «Сафари-парка». Однако в региональном главке МЧС заверяют, что угрозы зоопарку из-за пожара нет.

Татьяна Ручкина

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